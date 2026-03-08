لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی

1130 افراد زخمی، 4 لاکھ 50 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوگئے

ویب ڈیسک March 08, 2026
facebook whatsup

لبنان پر اسرائیلی کے فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 394 تک پہنچ گئی جبکہ 1130 افراد زخمی ہیں جب کہ 4 لاکھ 50 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوگئے۔

لبنان کی وزارتِ صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز سے ملک پر حملوں کے بعد کم از کم 394 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

وزیرِ صحت نصرالدین کے مطابق ہلاک افراد میں 83 بچے اور 42 خواتین شامل ہیں جبکہ اس دورانیے میں کم از کم 1,130 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں 254 بچے اور 274 خواتین شامل ہیں۔

دوسری جانب اسرائیل کا اپنی جارحیت پر صفائی میں کہنا ہے کہ وہ اپنے شمالی ہمسایہ ملک پر حملے ایران کی حمایت یافتہ عسکری تنظیم حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔

ادھر لبنان کی وزیر برائے سماجی امور حنین سید نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ گزشتہ روز تک ملک کے اندر 4 لاکھ 50 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انہیں باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ

Express News

ایران کے تین بحری جہاز؛ ایک امریکی حملے میں تباہ؛ بقیہ دو کا کیا بنا؟ پُراسرار کہانی

Express News

ایرانی حملوں میں جانی و مالی نقصان؛ اماراتی صدر کا پہلا بیان سامنے آگیا

Express News

ایران میں نئے رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع

Express News

مشرق وسطیٰ جنگ؛ کویت نے بھی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کا فیصلہ

Express News

ایران پر حملہ کرکے امریکا نے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت ہے؛ صدر ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو