ورلڈ کپ فائنل: سنجو سیمسن نے شاہد آفریدی کا 17 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا

اس فہرست میں ان سے قبل صرف شاہد آفریدی اور ویرات کوہلی شامل تھے

ویب ڈیسک March 08, 2026
بھارت کے اوپنر اور وکٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسن نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے سابق پاکستانی آل راؤنڈر شاہد آفریدی کا 17 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا۔

احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے فائنل میچ میں بھارت نے سنجو سیمسن کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 256 رنز کا ریکارڈ ہدف دیا جو اب تک مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کسی بھی فائنل میں دیا جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے۔

سنجو سیمسن نے 46 گیندوں پر 89 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی جس میں 8 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ یہ رواں ورلڈ کپ میں ان کی مسلسل تیسری نصف سنچری ہے۔اس سے قبل انہوں نے سپر ایٹ مرحلے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اور سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف بھی نصف سنچری اسکور کی تھی۔

آج کی نصف سنچری کے ساتھ سنجو سیمسن آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سیمی فائنل اور فائنل دونوں میں نصف سنچری بنانے والے تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں ان سے قبل صرف شاہد آفریدی اور ویرات کوہلی شامل تھے۔

شاہد آفریدی نے یہ کارنامہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2009 میں انجام دیا تھا جبکہ ویرات کوہلی نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2014 میں سیمی فائنل اور فائنل دونوں میں نصف سنچریاں اسکور کی تھیں۔

اس کے علاوہ سنجو سیمسن ایک اور عالمی ریکارڈ بھی بنانے میں کامیاب رہے۔ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے مارلن سیموئلز اور نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے بالترتیب 2016 اور 2021 کے ورلڈ کپ فائنلز میں 85، 85 رنز کی اننگز کھیلی تھیں۔

 
