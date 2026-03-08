راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

شیخ دائم نے پائپوں سے تشدد کا نشانہ بناکر دیوار سے ٹکریں مروائیں، تھپڑ مکے مارے اور ناخنوں سے نوچا

ویب ڈیسک March 08, 2026
facebook whatsup

تھانہ نیو ٹاؤن  کے علاقے سٹیلائٹ ٹاؤن میں مالک نے  10 سالہ گھریلو ملازم کو رات سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

پولیس  کے مطابق  محمد شیر نے  مقدمہ درج کراتےہوئے  بتایا کہ سٹیلائٹ ٹاؤن کے رہائشی شیخ دائم کے پاس چھ ہزار پر گھریلو ملازم ہوں، رات سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکل گیا جس پر شیخ دائم نے پائپوں سے تشدد کا نشانہ بناکر دیوار سے ٹکریں مروائیں اور کمرے میں بند کردیا۔

 میں نے والد سے بات کرانے کا کہا پھر تشدد کا نشانہ بنایا تھپڑ مکے مارے اور ناخنوں سے نوچا اور کمرے میں بھوکا پیاسا  قید رکھ کر دھمکیاں دیں کہ کسی کو بتایا تو جان سے مار دیں گے، پھر میں موقع پاکر وہاں سے بھاگ آیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کم سن گھریلو ملازمہ تشدد کیس: وومن میڈیکل افسر سمیت دیگر حکام کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری

نیو ٹاؤن پولیس نے متاثرہ بچے کے بیان پر فوری مقدمہ درج کرکے مالک کو گرفتار کر لیا، متاثرہ کا میڈیکل پراسس کروایا گیا ہے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کردیا جبکہ ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ایس پی راول سعد ارشد کا کہنا تھا کہ ملزم   کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان  کیا جائے گا، کمسن بچوں سے ملازمت کروانا قانوناً جرم ہے،بچوں پر تشدد اور ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل نہ روکنے پر فائرنگ کردی، شہری جاں بحق

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.3 شدت کا زلزلہ

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششیں، عالمی رہنماؤں سے رابطے

Express News

12 ارب روپے کا جہاز خرید لیا مگر پیٹرول پر عوام کو سبسڈی نہیں دی گئی، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پاک-افغان سرحد پر آپریشن “غضب للحق” جاری، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کے کرایے بڑھ گئے، عوام میٹرو اور گرین لائن میں سفر کرنے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو