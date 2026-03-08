تہران:
ایران کے پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 28 ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے امریکا اور اسرائیل کے اہداف پر جوابی حملوں میں مزید شدت اور توسیع کا اعلان کردیا۔
پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق پاسداران انقلاب کی فضائی فورس نے اتوار کو وعدہ صادق 4 کی نئی مہم شروع کردی گہے، جس میں نئی جنریشن کے میزائل داغے گئے ہیں، جس میں بیرشیبا، تل ابیب اور ازراق ایئربیس سمیت مقبوضہ اسرائیلی علاقوں میں اہداف کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں میں امریکی اور اسرائیلی تنصیات تباہ کردی گئی ہیں۔
پاسداران انقلاب نے کہا کہ ازراق ایئربیس کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا گیا جو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکی جنگی طیاروں کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کارآمد ایئربیس ہے۔
مزید بتایا گیا کہ تل ابیب اور بیرشیبا میں بھی فوجی اہداف کو الٹرا ہیوی وارہیڈز پر مشتمل خیبرمیزائل سے نشانہ بنایا گیا۔
پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے حملوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ کیا جائے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی عوام کو مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے آپریشنز کی مزید تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔
ایرانی میڈیا کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا کہ پاسداران انقلاب آج رات سے اپنے حملوں کی شدت میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور فوج ڈرون حملوں کی تعداد میں 20 فیصد اضافہ اور الٹرا ہیوی اور اسٹریٹجک میزائلوں کا استعمال دوگنا کرے گی۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ اقدام کا مقصد ایرانی مفادات اور شہریوں کے خلاف کسی قسم کے حملوں کے مؤثر جواب کو فیصلہ کن اور مضبوط بنانا ہے۔
یاد رہے کہ اسرائیل اور امریکا نے 28 فروری کو ایران پر حملے شروع کیے تھے، جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای، پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور سینئر فوجی قیادت، خواتین اور بچوں سمیت 1200 سے زائد ایرانی شہری شہید ہوچکے ہیں۔
ایران نے جواب میں میزائل اور ڈرون حملے شروع کیے، جس میں اسرائیل کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔