پاسداران انقلاب کا اسرائیل، امریکا کے خلاف جوابی حملوں میں مزید شدت اور توسیع کا اعلان

پاسداران انقلاب آج اپنے حملوں کی شدت میں توسیع، ڈرون حملوں میں 20 فیصد اضافہ، میزائلوں کا استعمال دوگنا کرے گی، رپورٹ

ویب ڈیسک March 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اے پی
تہران:

ایران کے پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 28 ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے امریکا اور اسرائیل کے اہداف پر جوابی حملوں میں مزید شدت اور توسیع کا اعلان کردیا۔

پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق پاسداران انقلاب کی فضائی فورس نے اتوار کو وعدہ صادق 4 کی نئی مہم شروع کردی گہے، جس میں نئی جنریشن کے میزائل داغے گئے ہیں، جس میں بیرشیبا، تل ابیب اور ازراق ایئربیس سمیت مقبوضہ اسرائیلی علاقوں میں اہداف کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں میں امریکی اور اسرائیلی تنصیات تباہ کردی گئی ہیں۔

پاسداران انقلاب نے کہا کہ ازراق ایئربیس کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا گیا جو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکی جنگی طیاروں کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کارآمد ایئربیس ہے۔

مزید بتایا گیا کہ تل ابیب اور بیرشیبا میں بھی فوجی اہداف کو الٹرا ہیوی وارہیڈز پر مشتمل خیبرمیزائل سے نشانہ بنایا گیا۔

پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے حملوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ کیا جائے گا۔

بیان میں کہا گیا کہ ایرانی عوام کو مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے آپریشنز کی مزید تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔

ایرانی میڈیا کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا کہ پاسداران انقلاب آج رات سے اپنے حملوں کی شدت میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور فوج ڈرون حملوں کی تعداد میں 20 فیصد اضافہ اور الٹرا ہیوی اور اسٹریٹجک میزائلوں کا استعمال دوگنا کرے گی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ اقدام کا مقصد ایرانی مفادات اور شہریوں کے خلاف کسی قسم کے حملوں کے مؤثر جواب کو فیصلہ کن اور مضبوط بنانا ہے۔

یاد رہے کہ اسرائیل اور امریکا نے 28 فروری کو ایران پر حملے شروع کیے تھے، جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای، پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور سینئر فوجی قیادت، خواتین اور بچوں سمیت 1200 سے زائد ایرانی شہری شہید ہوچکے ہیں۔

ایران نے جواب میں میزائل اور ڈرون حملے شروع کیے، جس میں اسرائیل کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ

Express News

ایران کے تین بحری جہاز؛ ایک امریکی حملے میں تباہ؛ بقیہ دو کا کیا بنا؟ پُراسرار کہانی

Express News

ایرانی حملوں میں جانی و مالی نقصان؛ اماراتی صدر کا پہلا بیان سامنے آگیا

Express News

ایران میں نئے رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع

Express News

مشرق وسطیٰ جنگ؛ کویت نے بھی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کا فیصلہ

Express News

ایران پر حملہ کرکے امریکا نے دنیا پر احسان اور مشرق وسطیٰ کی خدمت ہے؛ صدر ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو