چاکلیٹ سے بنائی گئی سب سے بڑی ٹرین

اینڈریو فروجیا طلبا کے ساتھ مل کر 55.27 میٹر لمبی چاکلیٹ ٹرین تیار کی

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

مالٹا سے تعلق رکھنے والے مشہور چاکلیٹیئر اینڈریو فروجیا (جو کئی عالمی ریکارڈز رکھتے ہیں) نے حال ہی میں دنیا کے طویل ترین چاکلیٹ مجسمے کا نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

انہوں نے مالٹا کے انسٹیٹیوٹ آف ٹورازم اسٹڈیز کے طلبا کے ساتھ مل کر 55.27 میٹر لمبی چاکلیٹ ٹرین تیار کی، جس میں ایک پرانا بھاپ سے چلنے والا انجن اور چاکلیٹ سے بنی 22 بوگیاں شامل تھیں۔ ہر بوگی کا وزن تقریباً 160 کلو گرام (352 پاؤنڈ) تھا۔

دنیا کا یہ طویل ترین چاکلیٹ مجسمہ اس سال کے ونٹر اولمپک گیمز سے قبل میلان میں پیش کیا گیا۔ تاہم، اینڈریو فروجیا اور ان کی ٹیم کئی ماہ سے اس منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ اس شاہکار کی منصوبہ بندی میں ہی تقریباً ایک سال لگ گیا، جبکہ فروجیا نے گزشتہ سال اکتوبر میں اس پر عملی کام شروع کیا اور ٹرین کے ہر حصے کے مٹی سے ماڈل تیار کیے۔

اٹلی کے شہر برگامو میں تقریباً 5 ہزار چاکلیٹ کے الگ الگ ٹکڑے کاٹے اور تراشے گئے۔ بعد ازاں انہیں پلاسٹک میں لپیٹ کر نہایت احتیاط سے میلان منتقل کیا گیا، جہاں اینڈریو فروجیا کی ٹیم نے کئی دن تک محنت کر کے انہیں جوڑا تاکہ یہ شاندار مجسمہ ونٹر اولمپک گیمز سے پہلے مکمل ہو سکے۔

اینڈریو فروجیا نے گنیز ورلڈ ریکارڈز کو بتایاکہ اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 5 ہزار ٹکڑے تھے اور صرف بوگیوں کے لیے ہی تقریباً 180 پہیے بنائے گئے تھے۔ اس ریکارڈ کے ذریعے وہ میں اپنے ادارے، اپنے ملک اور اپنے خاندان کے لیے ایک یادگار چھوڑنا چاہتے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

چین: روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

Express News

42 دانتوں والا ملائشین شہری

Express News

چین: بطخ کے پیٹ سے بھاری مالیت کا سونا برآمد

Express News

مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار

Express News

ایران اسرائیل جنگ کے کشیدہ ماحول میں نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ اُن کی میمز وائرل

Express News

امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو