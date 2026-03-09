پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں پیشرفت ، نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں اضافہ

ایس آئی ایف سی کی پالیسیوں کے باعث پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور کارپوریٹ رجسٹریشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق فروری کے دوران 3,444 نئی کمپنیوں کا اندراج کیا گیا۔
نئی کمپنیوں کے اندراج کے بعد ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 287,049 ہو گئی۔ 82 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کار بھی شامل رہے، جن میں چین اور امریکا نمایاں ہیں۔
عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ معدنیات، تجارت اور آئی ٹی پر مرکوز رہی، جو پاکستان کے وسائل اور ابھرتی ڈیجیٹل معیشت کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔
مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق گزشتہ 15 مہینوں میں بی وائی ڈی،گوگل، آرامکو اور دیگر بڑی عالمی کمپنیوں سمیت 19 کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئی ہیں۔
نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں مسلسل اضافہ پاکستان میں بہتر ہوتے کاروباری ماحول اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی واضح علامت ہے۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری پاکستان میں پائیدار معاشی ترقی اور کاروباری مواقع کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔