پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں پیشرفت ، نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں اضافہ

نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں مسلسل اضافہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی واضح علامت ہے

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

ایس آئی ایف سی کی  پالیسیوں کے باعث پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور کارپوریٹ رجسٹریشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق فروری کے دوران 3,444 نئی کمپنیوں کا اندراج کیا گیا۔

نئی کمپنیوں کے اندراج کے بعد ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 287,049 ہو گئی۔ 82 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کار بھی شامل رہے، جن میں چین اور امریکا نمایاں ہیں۔

عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ معدنیات، تجارت اور آئی ٹی پر مرکوز رہی، جو پاکستان کے وسائل اور ابھرتی ڈیجیٹل معیشت کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔

 مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق گزشتہ 15 مہینوں میں بی وائی ڈی،گوگل، آرامکو اور دیگر بڑی عالمی کمپنیوں سمیت 19 کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئی ہیں۔

نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں مسلسل اضافہ پاکستان میں بہتر ہوتے کاروباری ماحول اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی واضح علامت ہے۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری پاکستان میں پائیدار معاشی ترقی اور کاروباری مواقع کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

ڈی جی خان؛ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیوں کے چراغ گل کردیا، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

Express News

راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

Express News

وزیراعظم کی تمام سرکاری ملازمین اور وزرا کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانے کی ہدایت

Express News

ایف آئی اے خیبرپختونخوا میں خواتین آفیسر ہمت و حوصلے کی اعلیٰ مثال

Express News

عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛  300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو