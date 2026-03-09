کراچی میں گاڑی کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق

خاتون کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے ان کی شناخت کی جا سکے

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

ماڑی پور روڈ پر اتوار کی شب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والی راہگیر خاتون دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔

تفصیلات کے مطابق کلری کے علاقے ماڑی پور روڈ ٹائر کمپنی کے قریب اتوار کی شب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والی 40 سالہ راہگیر خاتون اتوار اور پیر کی درمیانی شب سول اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگئیں۔

 پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے ان کی شناخت کی جا سکے۔

خاتون حادثے کے بعد سے مستقل اس حالت میں تھی کہ اس کا بیان بھی نہیں لیا جا سکا ، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش شناخت ورثا کے لیے چھیپا سردخانے میں رکھوا دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

ڈی جی خان؛ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیوں کے چراغ گل کردیا، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

Express News

راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

Express News

وزیراعظم کی تمام سرکاری ملازمین اور وزرا کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانے کی ہدایت

Express News

ایف آئی اے خیبرپختونخوا میں خواتین آفیسر ہمت و حوصلے کی اعلیٰ مثال

Express News

عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛  300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو