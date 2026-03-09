پاکستان سول ایوی ایشن سیکٹر سے متعلق مارکیٹ اسٹڈی جاری

رپورٹ کا مسودہ عوامی مشاورت کے لیے ویب سائٹ پر جاری کردیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

سی سی پی کی جانب سے جاری کردہ پاکستان کے سول ایوی ایشن سیکٹر جامع مارکیٹ اسٹڈی میں پاکستان کے فضائی شعبے میں ساختی اصلاحات ناگزیر قرار دی گئی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق دو دہائیوں میں پاکستان کی فضائی صنعت نے 340 ملین مسافروں کو خدمات فراہم کیں۔ سالانہ فضائی مسافروں کی تعداد 12.8 ملین سے بڑھ کر 24.3 ملین ہو گئی۔ بین الاقوامی پروازوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ ملکی فضائی سفر جمود کا شکار رہا۔ 

ادارہ جاتی عدم ہم آہنگی اور پالیسی عدم تسلسل فضائی صنعت کے بڑے چیلنجز ہیں۔ مقامی ایئرلائنز مالی کمزوریوں کا شکار ہے جبکہ خلیجی ایئرلائنز پر انحصار بڑھتا جارہا ہے۔

سی سی پی نے قومی سول ایوی ایشن روڈمیپ متعارف کرانے کی سفارش کی اور کم لاگت ایئرلائنز، مقامی ایم آر او اور ایس ایم ای شمولیت کے فروغ کی بھی تجویز دی گئی۔

سی سی پی نے کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی جدید کاری، گلگت اور اسکردو ایئرپورٹس کی ترقی کی سفارش کی اور کہا کہ مسابقتی غیر جانبداری اور مارکیٹ میں آزادانہ داخلہ یقینی بنایا جائے۔

رپورٹ کا مسودہ عوامی مشاورت کے لیے ویب سائٹ پر جاری کردیا گیا ہے جبکہ حتمی رپورٹ بعد میں جاری ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

 Mar 08, 2026 01:21 PM |
علی ظفر کا نعتیہ کلام

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

 Mar 08, 2026 11:56 AM |
رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

ڈی جی خان؛ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیوں کے چراغ گل کردیا، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

Express News

راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

Express News

وزیراعظم کی تمام سرکاری ملازمین اور وزرا کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانے کی ہدایت

Express News

ایف آئی اے خیبرپختونخوا میں خواتین آفیسر ہمت و حوصلے کی اعلیٰ مثال

Express News

عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛  300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو