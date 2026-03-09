مشرق وسطیٰ فلائٹ شیڈول میں بہتری کے آثار، پاکستان سے 63 فلائٹس کی روانگی متوقع 

کراچی:
مشرق وسطیٰ فلائٹ شیڈول میں بہتری کے آثار کے بعد پاکستان سے آج 63 فلائٹس کی روانگی متوقع ہے۔
پاکستان بھر سے مزید 76 پروازیں منسوخ ہوگئیں، کراچی اور لاہور سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی، دوحہ کی 21، 21 پروازیں منسوخ ہوئیں۔
اسلام آباد سے 11، پشاور سے 13، فیصل اباد سے 3 اور سیالکوٹ سے 7 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مشرق وسطیٰ کی 9 دن میں دنیا بھر سے منسوخ پروازوں کی تعداد 34420 ہوگئی۔
فلائٹ شیڈول میں بہتری کے آثار نظر آنے پر آج کراچی سے 13، لاہور سے 12، اسلام آباد کی 16 پروازوں کی روانگی متوقع ہے۔ ملتان سے 10، سیالکوٹ سے 5، کوئٹہ کی 4 پروازیں آپریٹ کئے جانے کا امکان ہے۔