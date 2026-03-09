ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

مشہور ماڈل پہلی بار 2019 میں آئی پی ایل کے دوران بھارتی کھلاڑی کیساتھ دکھائی دی تھیں

سوشل میڈیا پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی ایشان کشن کی اپنی گرل فرینڈ ادیتی ہنڈیا کے ساتھ تصاویر وائرل ہوگئیں۔ 

بھارت کے نریندر مودی اسٹیڈیم، احمد آباد میں کھیلے جانے والی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے فائنل کے دوران ایک خوبصورت لمحہ دیکھنے کو ملا جب بھارتی کرکٹر ایشان کشن میدان میں اپنی مبینہ گرل فرینڈ ادیتی ہنڈیا کے ساتھ نظر آئے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسٹار کرکٹر نے اپنی ٹیم کی فتح کا جشن منایا جب کہ ادیتی اسٹیڈیم میں موجود اسٹینڈز سے ان کے ساتھ جشن میں شریک ہوئیں۔

دونوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئیں جس کے بعد مداح اس ماڈل کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس میں پڑگئے جو اکثر ایشان کشن کے میچز میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی نظر آتی ہیں۔

ادیتی ہنڈیا کون ہیں؟

ادیتی ہنڈیا نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک فیشن ماڈل کے طور پر کیا تھا اور بعد میں جئے پور میں رہتے ہوئے بطور کاروباری شخصیت بھی کام شروع کیا۔ 

2018 میں مس دیوا سپرا نیشنل 2018 کا ٹائٹل جیتنے سے ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا، جس نے انہیں پروفیشنل ماڈلنگ کی دنیا میں مضبوط مقام دلایا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس کے بعد سے ادیتی ہنڈیا ایک فیشن ماڈل، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور مختلف برانڈز کی ایمبیسیڈر کے طور پر کام کر رہی ہیں اور انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی بڑی تعداد میں فین فالوونگ موجود ہے۔

بھارتی کرکٹر ایشان کشن اور ادیتی ہنڈیا کے درمیان تعلقات کی افواہیں پہلی بار 2019 کی انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے دوران سامنے آئیں۔

اس وقت ادیتی کو کئی میچز میں اسٹیڈیم میں بیٹھ کر ایشان کشن کی حمایت کرتے دیکھا گیا تھا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس دوران سوشل میڈیا پر ان کی موجودگی نے خاصی توجہ حاصل کی اور انہیں انٹرنیٹ پر ’مسٹری فین گرل‘ کا لقب بھی دیا گیا۔

گزشتہ روز بھارت کی ورلڈ کپ فتح کے بعد جشن کے دوران دونوں کی ایک ساتھ موجودگی سب سے زیادہ زیرِ بحث لمحات میں شامل رہی۔

مداحوں کی خوشیوں کے درمیان سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایشان کشن اور ادیتی ہنڈیا احمد آباد میں بھارت کی تاریخی جیت کی رات میدان میں خوشگوار لمحات شیئر کر رہے تھے۔

بھارت کے ٹرافی جیتنے کے بعد اس جوڑی کی وائرل تصاویر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گئیں اور پورے ملک میں جاری جشن کے دوران لوگ ان کے بارے میں بھی بات کرتے نظر آئے۔
