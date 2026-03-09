ٹرمپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت، امریکی ٹوماہاک میزائل کے ایرانی اسکول پر حملے کے شواہد سامنے آگئے

رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت قریب واقع شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

امریکی جریدے نیویارک ٹائمز کی طرف سے ایک نئی ویڈیو منظرِ عام پر آنے کے بعد یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایران کے ایک اسکول کے قریب ہونے والا مہلک حملہ ممکنہ طور پر امریکی ٹوماہاک میزائل سے کیا گیا تھا۔

اس حملے میں 175 افراد شہید ہوئے تھے جن میں بڑی تعداد بچوں کی بتائی جاتی ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ ویڈیو ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر نیوز نے اتوار کو جاری کی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ 28 فروری کو مناب شہر میں ایک بحری اڈے کے قریب میزائل حملہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بحری اڈہ اسلامی پاسدارانِ انقلاب کے زیرِ انتظام ہے۔

رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت قریب واقع شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران جنگ کے اثرات بنگلادیش تک پہنچ گئے، حکومت کا تمام یونیورسٹیاں بند کرنے کا اعلان

Express News

مجتبیٰ خامنہ ای کی بطور ایرانی سپریم لیڈر نامزدگی پر ٹرمپ کا محتاط ردعمل سامنے آگیا

Express News

امریکا کا ایران میں خفیہ آپریشن؟ ایٹمی مواد پر قبضے کیلئے اسپیشل فورسز بھیجنے کی تیاری کا دعویٰ

سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹس اور دیگر ویڈیوز کے جائزے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسکول کو نقصان اسی وقت پہنچا جب بحری اڈے پر حملہ کیا گیا۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا نے اسکول کو نشانہ نہیں بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی رائے میں یہ حملہ ایران کی جانب سے ہی کیا گیا ہوگا کیونکہ ایران کے ہتھیار اکثر درست نشانہ نہیں لگاتے۔

اس موقع پر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا کہ پینٹاگون اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے، تاہم ان کا مؤقف تھا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کام ایران کرتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

 Mar 09, 2026 02:25 PM |
ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

 Mar 09, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا اسرائیل، امریکا کے خلاف جوابی حملوں میں مزید شدت اور توسیع کا اعلان

Express News

ایران کے بلااشتعال حملوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات

Express News

لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی

Express News

لبنان میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک

Express News

ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار نہیں کر رہا، ایرانی وزیر خارجہ

Express News

اسرائیل کا بیروت کے مصروف ہوٹل پر فضائی حملہ، 4 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو