وفاقی حکومت کا کل سے ملک میں 5G سیپیکٹرم کی نیلامی شروع کرنے کا اعلان

نیلامی کا عمل لائیو ہوگا جس میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا، وفاقی وزیر آئی ٹی

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے کل (منگل) سے ملک میں 5G سیپیکٹرم کی نیلامی شروع کرنے کا اعلان کردیا۔

وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ اور چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمٰن نے فائیو جی نیلامی پر صحافیوں کو بیک گراؤنڈ بریفنگ دی۔

وفاقی وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ نے بتایا کہ 1987 سے اب تک 274 میگا ہرٹس پر پورا پاکستان چل رہا ہے، کل ملک میں 600 میگا ہرٹس سپیکٹرم نیلام ہونے جارہا ہے، فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی سافٹ ویئر کے ذریعے ہوگی۔ نیلامی کا عمل لائیو ہوگا جس میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔

چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمٰن نے کہا کہ ٹیلی کام کمپنیوں نے آکشن میں شرکت کیلئے اپنے اپنے کنسلٹنٹ ہائیر کیے ہیں، موک آکشن کے دوران تمام ٹیلی کام کمپنیوں نے سافٹویئر چیک کیا، کسی کمپنی نے کسی قسم کے کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا۔

انہوں نے کہا کہ فائیو جی آنے سے موبائل پیکجز مہنگے نہیں ہونگے، پی ٹی اے یقینی بنائے گا کہ پیکجز کی قیمت نہ بڑھے، یہ طے نہیں کہ فائیو جی کی نیلامی سے کتنا ریونیو حاصل ہوگا، حکومت کا مقصد پیسے اکٹھے کرنا نہیں، مقصد کنیکٹوٹی کو بہتر بنانا ہے،
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

 Mar 09, 2026 02:25 PM |
ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

 Mar 09, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

ڈی جی خان؛ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیوں کے چراغ گل کردیا، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

Express News

راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

Express News

وزیراعظم کی تمام سرکاری ملازمین اور وزرا کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانے کی ہدایت

Express News

ایف آئی اے خیبرپختونخوا میں خواتین آفیسر ہمت و حوصلے کی اعلیٰ مثال

Express News

عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛  300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو