اسلام آباد:
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔
سینیئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمہ کی سماعت کی۔
عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے کیس کی مزید سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔