جنگ کا 10 واں روز: خلیجی ممالک میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملے جاری، تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ

اسرائیل نے بیروت کے ضلع غوبیری پر فضائی حملہ کیا، جس کے بعد دھواں اور تباہی کے مناظر دیکھے گئے

March 09, 2026
ایران میں جاری جنگ کے 10ویں دن امریکی اور اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے۔

ایران نے امریکی فوجی اثاثوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رکھے ہیں، جن میں کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 119.50 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی اور بعد ازاں 112.98 ڈالر پر مستحکم ہوئی، جو عالمی مارکیٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔

ایران میں تازہ صورتحال:

ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر، وزیران اور دیگر سیاسی رہنما نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکی حملے میں ایک جنگی جہاز کے عملے کے 104 افراد شہید اور 32 زخمی ہوئے۔

خلیجی ممالک میں صورتحال:

قطر: دھماکوں کے بعد عوام کو الرٹ جاری، ایرانی میزائلز کو مار گرایا گیا۔

سعودی عرب: شائبہ آئل فیلڈ کے قریب ڈرون کو تباہ کیا گیا، خرج میں دو بنگلادیشی ہلاک اور 12 زخمی۔

بحرین: ایرانی حملے کے بعد آگ لگی، کوئی جانی نقصان نہیں۔

متحدہ عرب امارات: فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائلز اور ڈرون کے خطرے پر ردعمل دے رہا ہے۔

اسرائیل میں صورتحال:

ایران نے اسرائیل پر نئے میزائل حملوں کا اعلان کیا، اسرائیلی فوج نے پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے ہیڈکوارٹر کو تباہ کیا۔

امریکا میں صورتحال:

ایران کے حملے کے بعد امریکی فوج کے 7 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔

لبنان اور قبرص میں صورتحال:

اسرائیل نے بیروت کے ضلع غوبیری پر فضائی حملہ کیا، جس کے بعد دھواں اور تباہی کے مناظر دیکھے گئے۔

ہیومن رائٹس واچ نے رپورٹ جاری کی کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں سفید فاسفورس کا غیر قانونی استعمال کیا، جو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔

ترکی نے شمالی قبرص میں چھ ایف سولہ طیارے اور فضائی دفاعی نظام تعینات کر دیے۔
