ایران میں موجود پاکستانی سفارتخانے میں فوری طور پر اپنا اندراج کرالیں، سفیر مدثر ٹیپو

ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے ایران میں موجود پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ سفارتخانے میں فوری طور پر اپنا اندراج کرالیں۔
سفارتخانے سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہاں جاری مسائل کی وجہ سے بسیں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ بھی کئی دیگر عوامل درپیش ہیں لہٰذا ہمارے وہ شہری جو پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے تعاون سے فوری طور پر سفارت خانے میں اپنا اندراج کروا لیں تاکہ ہم ان کی روانگی کا انتظام مزید کسی تاخیر کے بغیر کر سکیں۔
انہوں نے خصوصاً قم میں موجود اپنے ہم وطنوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی فوری وطن واپسی کے لیے ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔