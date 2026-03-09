بلوچستان میں تعلیمی ادارے کل سے 23 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان

ہنگامی صورتِ حال سے نمٹنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اگر کوئی امتحانات شیڈول ہیں تو وہ جاری رہیں گے، محکمہ تعلیم

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

کوئٹہ:

بلوچستان حکومت نے خطے کی کشیدہ صورتحال اور پیٹرولیم بحران کے پیش نظر صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے عارضی طور پر بند رکھنے کا اعلان کردیا۔

بلوچستان کے محکمہ تعلیم کے مطابق کے اعلامیے کے مطابق تمام تعلیمی ادارے کل 10 مارچ سے 23 مارچ تک فوری طور پر بند رہیں گے، ٹرانسپورٹ سے متعلق درپیش مسائل کے مدنظرعوامی سہولت کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔

محکمہ تعلیم کے مطابق حالیہ علاقائی صورتحال اور ہنگامی صورتِ حال سے نمٹنے کے لیے انتظامی تیاری کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اگر کوئی امتحانات شیڈول کے مطابق ہیں تو وہ جاری رہیں گے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 07:51 PM |
جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

 Mar 09, 2026 02:25 PM |
ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |

متعلقہ

Express News

ڈی جی خان؛ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیوں کے چراغ گل کردیا، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

Express News

راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

Express News

وزیراعظم کی تمام سرکاری ملازمین اور وزرا کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانے کی ہدایت

Express News

ایف آئی اے خیبرپختونخوا میں خواتین آفیسر ہمت و حوصلے کی اعلیٰ مثال

Express News

عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛  300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو