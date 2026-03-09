بحری تجارت کو خطرات: پاک بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا آغاز

یہ اقدام قومی توانائی کی سپلائی کے بلاتعطل بہاؤ اور سی لائنز کمیونی کیشن کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاک بحریہ نے درپیش اور ابھرتے ہوئے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے حالات اور اہم سمندری راستوں میں ممکنہ رکاوٹوں کے پیش نظر قومی جہاز رانی اور بحری تجارت کو لاحق کثیر الجہتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشن محافظ البحر کا آغاز کردیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق یہ اقدام قومی توانائی کی سپلائی کے بلاتعطل بہاؤ اور سی لائنز آف کمیونی کیشن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، پی این ایسکارٹ آپریشنز  پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں کیے جا رہے ہیں، پاک بحریہ موجودہ میری ٹائم صورتحال سے پوری طرح باخبر ہے اور تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی فعال نگرانی اور کنٹرول کر رہی ہے تاکہ ان کی محفوظ اور محفوظ راہداری کو یقینی بنایا جاسکے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی تقریباً 90 فیصد تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، اس آپریشن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اہم سمندری راستے محفوظ، محفوظ اور بلا تعطل رہیں، فی الحال پاک بحریہ کے دو بحری جہاز مرچنٹ ویسلز کی حفاظت کر رہے ہیں، جن میں سے ایک آج کراچی پہنچنے والا ہے۔

پاک بحریہ ابھرتے ہوئے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور قومی جہاز رانی اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 09, 2026 10:30 PM |
پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

 Mar 09, 2026 10:02 PM |
اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

ڈی جی خان؛ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک نے مزید 3 زندگیوں کے چراغ گل کردیا، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی

Express News

راولپنڈی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکلنے پر 10 سالہ گھریلو ملازم پر بدترین تشدد، مالک گرفتار

Express News

وزیراعظم کی تمام سرکاری ملازمین اور وزرا کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانے کی ہدایت

Express News

ایف آئی اے خیبرپختونخوا میں خواتین آفیسر ہمت و حوصلے کی اعلیٰ مثال

Express News

عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛  300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو