بحری تجارت کو خطرات: پاک بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا آغاز

کراچی:
پاک بحریہ نے درپیش اور ابھرتے ہوئے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے حالات اور اہم سمندری راستوں میں ممکنہ رکاوٹوں کے پیش نظر قومی جہاز رانی اور بحری تجارت کو لاحق کثیر الجہتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشن محافظ البحر کا آغاز کردیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق یہ اقدام قومی توانائی کی سپلائی کے بلاتعطل بہاؤ اور سی لائنز آف کمیونی کیشن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، پی این ایسکارٹ آپریشنز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں کیے جا رہے ہیں، پاک بحریہ موجودہ میری ٹائم صورتحال سے پوری طرح باخبر ہے اور تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی فعال نگرانی اور کنٹرول کر رہی ہے تاکہ ان کی محفوظ اور محفوظ راہداری کو یقینی بنایا جاسکے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی تقریباً 90 فیصد تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، اس آپریشن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اہم سمندری راستے محفوظ، محفوظ اور بلا تعطل رہیں، فی الحال پاک بحریہ کے دو بحری جہاز مرچنٹ ویسلز کی حفاظت کر رہے ہیں، جن میں سے ایک آج کراچی پہنچنے والا ہے۔
پاک بحریہ ابھرتے ہوئے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور قومی جہاز رانی اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔