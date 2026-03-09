مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، نئی ڈیوائسز نے دھوم مچا دی

اس فہرست میں متعدد نئی ڈیوائسز نے جگہ بنائی ہے

ویب ڈیسک March 09, 2026
گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین فہرست میں سام سنگ گلیکسی ایس 26 الٹرا فائیو جی کی ٹاپ پوزیشن برقرار ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے ریلیز سے قبل بھی یہ فون پہلے نمبر پر موجود تھا۔ تاہم، اس فہرست میں متعدد نئی ڈیوائسز نے جگہ بنائی ہے۔

تازہ ترین فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی ایس 26 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) پہلے، نتھنگ فون (4 اے) پرو فائیو جی (نئی انٹری) دوسرے اور انفِنکس نوٹ 60 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

چوتھے نمبر پر ایپل آئی فون 17 ای (نئی انٹری)، پانچویں پر شیاؤمی 17 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) اور چھٹے پر سام سنگ گلیکسی ایس 26 فائیو جی (نئی انٹری) شامل ہیں۔

ساتویں پر نتھنگ فون (4 اے) فائیو جی (نئی انٹری)، آٹھویں پر شیاؤمی 17 فائیو جی (نئی انٹری)، نویں پر ٹیکنو کیمن 50 الٹرا فائیو جی ( نئی انٹری) اور دسویں پر سام سنگ گلیکسی اے 56 براجمان ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

 Mar 09, 2026 07:51 PM |
 Mar 09, 2026 02:25 PM |
