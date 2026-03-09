گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین فہرست میں سام سنگ گلیکسی ایس 26 الٹرا فائیو جی کی ٹاپ پوزیشن برقرار ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے ریلیز سے قبل بھی یہ فون پہلے نمبر پر موجود تھا۔ تاہم، اس فہرست میں متعدد نئی ڈیوائسز نے جگہ بنائی ہے۔
تازہ ترین فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی ایس 26 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) پہلے، نتھنگ فون (4 اے) پرو فائیو جی (نئی انٹری) دوسرے اور انفِنکس نوٹ 60 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
چوتھے نمبر پر ایپل آئی فون 17 ای (نئی انٹری)، پانچویں پر شیاؤمی 17 الٹرا فائیو جی (نئی انٹری) اور چھٹے پر سام سنگ گلیکسی ایس 26 فائیو جی (نئی انٹری) شامل ہیں۔
ساتویں پر نتھنگ فون (4 اے) فائیو جی (نئی انٹری)، آٹھویں پر شیاؤمی 17 فائیو جی (نئی انٹری)، نویں پر ٹیکنو کیمن 50 الٹرا فائیو جی ( نئی انٹری) اور دسویں پر سام سنگ گلیکسی اے 56 براجمان ہیں۔