بھارت محلے کے امیر بچے کی طرح کھیلتا ہے، شعیب اختر کا طنز؛ نئی بحث چھڑ گئی

بھارت محلے میں اس امیر بچے کی طرح ہے جو غریب بچوں کو کھیلنے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیتنا صرف میں نے ہے

ویب ڈیسک March 09, 2026
shoaib akhtar
Shoaib Akhtar

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی کامیابی پر طنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔

بھارتی ٹیم کی کامیابی پر ردعمل دیتے ہوئے شعیب اختر نے کہا کہ بھارت محلے کے اس امیر بچے کی طرح ہے جو غریب بچوں کو کھیلنے کے لیے بلاتا ہے اور پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ جیتنا صرف مجھے ہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہے، آٹھ ٹیموں میں سے چار کو رکھ لیتے ہیں، پھر انہی میں سے تین کو آگے بلا لیتے ہیں اور آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں جیت گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرز عمل نے کرکٹ کو نقصان پہنچایا ہے۔

شعیب اختر کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ملے جلے ردعمل سامنے آئے ہیں۔ کچھ شائقین نے ان کے مؤقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ عالمی کرکٹ میں طاقت کا توازن واقعی ایک مسئلہ ہے جبکہ دیگر مداحوں نے بھارتی ٹیم کی کارکردگی کا دفاع کیا۔

ٹورنامنٹ کے دوران بھارتی ٹیم نے زیادہ تر میچز اپنے ہی ملک میں کھیلے جبکہ مشترکہ میزبانی کے باوجود صرف ایک میچ سری لنکا میں کھیلا گیا۔ سیمی فائنلز اور فائنل بھی بھارت میں ہی منعقد ہوئے۔

واضح رہے کہ فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ یہ میچ نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں کھیلا گیا۔

 
