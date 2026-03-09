پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

فائرنگ کے وقت ریحانہ گھر میں موجود تھیں

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

بین الاقوامی شہرت یافتہ پاپ اسٹار ریحانہ کے بیورلی ہلز میں واقع گھر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد پولیس نے ایک مشتبہ خاتون کو حراست میں لے لیا۔

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کو فائرنگ کی اطلاع ملی، جس پر پولیس اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ فائرنگ کا ہدف ریحانہ کا گھر تھا اور جائے وقوعہ سے اسالٹ رائفل کے خول بھی برآمد ہوئے۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذرائع کے مطابق فائرنگ کے وقت ریحانہ گھر میں موجود تھیں تاہم وہ محفوظ رہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً تیس سالہ خاتون گاڑی میں سوار ہو کر گھر کے باہر رکی اور مبینہ طور پر سات گولیاں چلانے کے بعد وہاں سے تیزی سے فرار ہوگئی۔

بعد ازاں پولیس نے مشتبہ خاتون کی گاڑی تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر تلاش کرلی جہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق اس کی شناخت تاحال عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی جبکہ واقعے کے ممکنہ محرکات بھی فوری طور پر واضح نہیں ہو سکے۔

رپورٹس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں گھر کے گیٹ اور ڈرائیو وے میں کھڑی ایک گاڑی پر گولیوں کے نشانات بھی ملے۔ پولیس نے گاڑی کی تلاشی کے دوران ایک اسالٹ رائفل اور متعدد خول بھی برآمد کیے۔

ریحانہ اپنے ساتھی ریپر اساپ روکی اور اپنے تین بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہیں۔ اس جوڑے کے دو بیٹے اور جبکہ چند ماہ قبل پیدا ہونے والی ایک بیٹی بھی ہے۔ 

یہ پہلا موقع نہیں جب ریحانہ کے گھر سے متعلق کوئی سنجیدہ واقعہ سامنے آیا ہو۔ 2018 میں بھی ایک شخص ان کے ہالی ووڈ ہلز میں واقع گھر میں باڑ پھلانگ کر داخل ہو گیا تھا اور تقریباً بارہ گھنٹے تک گھر کے اندر موجود رہا تھا۔ بعد ازاں اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت نے اسے ریحانہ سے دس سال تک دور رہنے کا حکم دیا تھا۔

حکام کے مطابق خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاحال ریحانہ یا ان کے نمائندوں کی جانب سے اس واقعے پر باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 09, 2026 10:30 PM |
پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

 Mar 09, 2026 10:02 PM |
اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

رجب بٹ کا اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے شادی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان

Express News

علی ظفر کا نعتیہ کلام "سوہنا نبیؐ" ریلیز

Express News

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

Express News

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

Express News

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

Express News

پٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ، شفاعت علی کا حکومت کو اہم مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو