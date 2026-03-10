مصنوعی ذہانت کا استعمال لوگوں کو ’بھیجا فرائی‘ میں مبتلا کر رہا ہے: تحقیق

یہ نتیجہ متعدد انڈسٹریز کے امریکا میں مقیم 1500 ملازمین کے سروے کے بعد سامنے آیا ہے

ویب ڈیسک March 10, 2026
ایک نئی تحقیق کے مطابق مصنوعی ذہانت کے آلات لوگوں کو شدید ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کر رہے ہیں جس کو عام زبان میں ’بھیجا فرائی‘ کہا جاتا ہے۔

ہارورڈ بزنس ریویو کے محققین نے متعدد انڈسٹریز کے امریکا میں مقیم 1500 ملازمین کا سروے کیا اور ان میں کارکردگی اور پیداوار پڑھانے کے لیے اے آئی استعمال کرنے والوں میں نقصان دہ رجحان کی نشاندہی کی۔

تحقیق میں اے آئی استعمال کرنے والوں میں شدید زہنی تھکاوٹ دیکھی گئی جس کے نتیجے میں ان کو اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آئی۔

محققین نے اس کے لیے ’بھیجا فرائی (برین فرائی)‘ کی اصطلاح استعمال کی۔

سروے میں شامل شرکا نے اس کیفیت کی علامات میں سر درد، فیصلہ سازی میں سستی اور ذہنی دھندلاہٹ سے متعلق بتایا۔
