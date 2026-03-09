مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ یو اے ای میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان سیریز ملتوی

دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز 13 سے 25 مارچ تک کھیلی جانی تھی

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث افغانستان اور سری لنکا کے درمیان شیڈولڈ وائٹ بال کرکٹ سیریز ملتوی کر دی گئی۔

رپورٹس کے مطابق افغانستان اور سری لنکا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز 13 سے 25 مارچ تک متحدہ عرب امارات میں کھیلی جانی تھی، تاہم خطے میں سکیورٹی صورتحال اور فضائی سفر میں رکاوٹوں کے باعث دونوں بورڈز سیریز کو مؤخر کرنے پر متفق ہو گئے۔

اطلاعات کے مطابق سیریز کا آغاز شارجہ میں تین ٹی ٹوئنٹی میچوں سے ہونا تھا جو 13، 15 اور 17 مارچ کو شیڈول تھے جبکہ اس کے بعد دبئی میں 20، 22 اور 25 مارچ کو تین ون ڈے میچ کھیلے جانے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

مشرق وسطیٰ کشیدگی کے باعث بھارت میں پھنسی ٹیموں کیلیے اچھی خبر سامنے آگئی

ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کرکٹ بورڈ اور سری لنکا کرکٹ نے تاحال باضابطہ اعلان نہیں کیا، تاہم دونوں بورڈز اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ حالات میں متحدہ عرب امارات میں سیریز کا انعقاد ممکن نہیں۔

رپورٹس کے مطابق متبادل مقام پر سیریز کرانے کی تجاویز زیر غور ہیں لیکن سفری اور انتظامی مسائل کے باعث سیریز کو کسی اور ملک منتقل کرنا بھی مشکل دکھائی دیتا ہے جس کے باعث اس کے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے کا امکان ہے۔

یاد رہے کہ یہ سیریز افغانستان کی میزبانی میں یو اے ای میں ہونا تھی اور دونوں ٹیموں کے درمیان چھ وائٹ بال میچز (3 ٹی ٹوئنٹی اور 3 ون ڈے) کھیلے جانے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 09, 2026 10:30 PM |
پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

 Mar 09, 2026 10:02 PM |
اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا نے سابق پاکستانی کوچ کی خدمات حاصل کرلیں

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ یو اے ای میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان سیریز ملتوی

Express News

ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھارتی کرکٹرز کی گرل فرینڈز بھی میدان میں اتر آئیں

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ:بہاولپور کیخلاف بارش سے متاثرہ میچ میں کراچی وائٹس 12 رنز سے کامیاب

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

بھارت محلے کے امیر بچے کی طرح کھیلتا ہے، شعیب اختر کا طنز؛ نئی بحث چھڑ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو