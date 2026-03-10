حیدرآباد میں پولیس مقابلہ، بدنام زمانہ منشیات ڈیلر لال بخش عرف نانو ہلاک

حیدرآباد:
ٹنڈو یوسف میں فتح باغ کے قریب پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ منشیات ڈیلر لال بخش عرف نانو ہلاک ہوگیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق منشیات فروشوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی۔
فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم لال بخش عرف نانو ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے جبکہ اس کے قبضے سے پستول اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہے۔
ترجمان کے مطابق لال بخش عرف نانو کرسٹل آئس اور چرس کا نامی گرامی ڈیلر تھا اور وہ منشیات فروشی، پولیس مقابلوں سمیت دیگر سنگین نوعیت کے 14 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔