حیدرآباد میں پولیس مقابلہ، بدنام زمانہ منشیات ڈیلر لال بخش عرف نانو ہلاک

ہلاک ملزم کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
حیدرآباد:

ٹنڈو یوسف میں فتح باغ کے قریب پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ منشیات ڈیلر لال بخش عرف نانو ہلاک ہوگیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق منشیات فروشوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی۔

فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم لال بخش عرف نانو ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

مزید پڑھیں

Express News

سی ٹی ڈی حیدرآباد کی جامشورو میں کارروائی، کالعدم تنظیم کے بینرز اور پاکستان مخالف مواد برآمد

پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے جبکہ اس کے قبضے سے پستول اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہے۔

ترجمان کے مطابق لال بخش عرف نانو کرسٹل آئس اور چرس کا نامی گرامی ڈیلر تھا اور وہ منشیات فروشی، پولیس مقابلوں سمیت دیگر سنگین نوعیت کے 14 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 09, 2026 10:30 PM |
پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

 Mar 09, 2026 10:02 PM |
اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ماہ صیام میں بھی لٹیرے بے لگام، شہری سے ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آگئی

Express News

کراچی میں گھر سے نوبیاہتا لڑکی کی گلے میں پھندا لگی لاش برآمد

Express News

شادی شدہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

لاہور: فیکٹریوں سے لاکھوں روپے لوٹنے والا نوسرباز گینگ گرفتار

Express News

کراچی، دل دہلا دینے والی ویڈیو، ریورس ہوتے ٹینکر نے نوجوان کی زندگی چھین لی

Express News

کراچی، فائرنگ کے دو واقعات، ڈکیتی مزاحمت اور جھگڑے میں دو نوجوان زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو