مودی کے شائننگ انڈیا کےدعوے حقیقت سے کوسوں دور، بھارتی معیشت زوال پذیر

نااہل مودی سرکار کو برطانوی جریدے "دی اکانومسٹ" نے آئینہ دکھا دیا

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup

بڑے بڑے انتخابی نعروں کے برعکس مودی کی ناقص معاشی کارکردگی کھل کرسامنے آگئی۔
 
نام نہاد بڑی معیشت کادعویٰ کرنے والی نااہل مودی سرکار کو برطانوی جریدہ"دی اکانومسٹ " نے آئینہ دکھا دیا، دی اکانومسٹ کے مطابق بھارت کی معیشت اتنی بڑی نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے۔

برطانوی جریدے کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر کی سرکاری رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے، رواں سال فروری میں جاری ہونے والے نئے اعداد و شمار بھارتی معیشت کیلئے مایوس کن ثابت ہوئے، بھارت کا جی ڈی پی پہلے کے  مقابلے میں 3.3 فیصد کم رہا۔

معاشی ماہرین کے مطابق بھارت اب بیرونی سرمایہ کاری کیلئے ایک رسک مارکیٹ بن چکا ہے کیونکہ بھارتی معیشت مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی غیر مستقل معاشی پالیسیوں، بڑھتی بیروزگاری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی نے بھارتی معیشت کی رفتار کو شدید متاثر کیا ہے۔ بھارت کا اقتصادی قوت بننےکا خواب ناکام مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سےزمین بوس ہوچکا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 10, 2026 08:01 AM |
پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

 Mar 09, 2026 10:02 PM |
اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

حزب اللہ کا اسرائیل میں فوجی ہیڈکوارٹر پر بڑا میزائل حملہ؛ 16 افراد زخمی

Express News

ایران جنگ؛ متحدہ عرب امارات کا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ مسلح افواج کے دو اہلکار جاں بحق

Express News

ایران کا اسرائیل پر کلسٹر میزائل حملہ؛ ایک یہودی ہلاک اور 4 شدید زخمی

Express News

خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت؛ سب سے زیادہ نقصان خود ایران کو ہوگا؛ سعودیہ

Express News

فرانس کا تجارتی جہازوں کی حفاظت کیلیے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی اسکواڈ بھیجنے کا اعلان

Express News

ایران کا تیل کمپنی پر حملہ؛ بحرین نے بھی تیل کی فراہمی منقطع کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو