بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارت کے سیمی فائنل اور فائنل کی پہلی ہی اننگز میں میچ کا نتیجہ ہوگیا تھا، اداکار کا دعویٰ

ویب ڈیسک March 10, 2026
بھارتی اداکار و فلمی ناقد کمال راشد خان (کے آر کے) نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں بھارت کے سیمی فائنل اور فائنل کو وقت کا ضیاع قرار دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے مسلسل دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ جیتنے پر بھارتی اداکار کمال راشد خان کی جانب سے کرکٹ بورڈ اور ٹیم پر طنز کیا گیا۔

اپنی پوسٹ میں انہوں نے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انڈیا (بی سی سی آئی) کو مخاطب کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ جیتنے پر بورڈ اور ٹیم کو طنزیہ انداز میں مبارکباد دی۔

ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے دونوں سیمی فائنل اور نیوزی لینڈ کے خلاف بھارت کا فائنل بھی وقت کا ضیاع تھے کیوں کہ تمام میچز کی ایک ہی اننگز میں میچ کے نتائج سامنے آگئے تھے۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے سیمی فائنل اور فائنل کی پہلی ہی اننگز میں میچ کا نتیجہ ہوگیا تھا۔

یاد رہے کہ بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں پاکستان اور سری لنکا کے باہر ہوجانے کے بعد ٹی ٹوئٹنی ورلڈکپ کے دونوں سیمی فائنل اور فائنل بھارت میں ہی ہوئے تھے۔

کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں ہونے والے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ جیسی مضبوط ٹیم کو یکطرفہ مقابلے کے بعد شکست دی تھی۔

ممبئی کے وانکھیڈے اسٹیڈیم میں ہونے والے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو 254 رنز کا ریکارڈ ساز ہدف دیا تھا اور وہ میچ جیت گئی تھی۔

بعد ازاں، نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں ہونے والے فائنل میں بھی بھارت نے 256 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا جس کے جواب میں کیوی ٹیم 159 رنز پر ہی ڈھیر ہوگئی۔  

 
 Mar 10, 2026 09:58 AM |
تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

 Mar 10, 2026 09:03 AM |
بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 10, 2026 08:01 AM |

