کراچی: یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مکمل

سیکیورٹی پلان کے تحت 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں

ویب ڈیسک March 10, 2026
ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایات پر 21 رمضان المبارک یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، جامع سیکیورٹی پلان کے تحت 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔

ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی ہدایات پر 21 رمضان المبارک یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔

اس سلسلے میں ترتیب دیے گئے جامع سیکیورٹی پلان کے تحت 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جن میں 19 ایس ایس پیز،ایس پیز،53 ڈی ایس پیز،755 این جی اوز،4244 ہیڈ کانسٹیبلز،کانسٹیبلز اور 142 لیڈی پولیس اہلکار شامل ہیں۔

 

مرکزی جلوس کے روٹس، داخلی وخارجی راستوں اور واپسی کے راستوں پر خصوصی سیکیورٹی انتظامات کئے گئے ہیں جبکہ جلوس کے روٹ پرروٹ سیلنگ، اسنیپ چیکنگ، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی اوربلند عمارتوں پراسنائپرزکی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا ہے۔

کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئیک رسپانس ٹیمیں بھی الرٹ رہیں گی جبکہ اہم اسپتالوں میں بھی پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے۔

کراچی پولیس چیف نے تمام افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ جلوس کے دوران امن وامان برقراررکھنے،شرکاء کے تحفظ اورشہریوں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری مستعدی اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں۔
