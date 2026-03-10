امریکی و اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی، ایران

ترجمان کے مطابق اگر ایران پر حملے جاری رہے تو خطے سے ایک لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیا جائے گا

March 10, 2026
ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ممالک امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیں گے انہیں آبنائے ہرمز استعمال کرنے کی مکمل اجازت دی جائے گی۔

جاری بیان کے مطابق ایسے ممالک کو آج سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔

پاسداران انقلاب کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایران کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔

ترجمان کے مطابق اگر ایران پر حملے جاری رہے تو خطے سے ایک لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیا جائے گا۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔

اس سے قبل بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو امریکی نیوی کمرشل جہازوں کے ساتھ آبنائے ہرمز میں تعینات کی جا سکتی ہے۔

امریکی صدر کے بیان کے بعد پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری جہاز تعینات کر کے دکھائیں۔
