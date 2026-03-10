ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ممالک امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیں گے انہیں آبنائے ہرمز استعمال کرنے کی مکمل اجازت دی جائے گی۔
جاری بیان کے مطابق ایسے ممالک کو آج سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔
پاسداران انقلاب کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایران کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔
ترجمان کے مطابق اگر ایران پر حملے جاری رہے تو خطے سے ایک لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیا جائے گا۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔
اس سے قبل بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو امریکی نیوی کمرشل جہازوں کے ساتھ آبنائے ہرمز میں تعینات کی جا سکتی ہے۔
امریکی صدر کے بیان کے بعد پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری جہاز تعینات کر کے دکھائیں۔