یوم علی کے موقع پر ملک بھر میں جلوسوں کا دورانیہ کم کرنے کا فیصلہ، علما کا اتفاق

21 رمضان المبارک کو نکالے جانے والے تمام جلوس نماز مغرب تک ختم کردیے جائیں گے، سیکیورٹی کا فول پروف پلان تیار

ویب ڈیسک March 10, 2026
لاہور:

یومِ شہادتِ حضرت علیؓ کے موقع پر جلوسوں اور مجالس کی حفاظت کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع کے جید علمائے کرام نے ملاقات کی جس میں ملک کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت علیؓ کے موقع پر پاکستان بھر میں نکالے جانے والے تمام جلوس نماز مغرب تک ختم کر دیے جائیں گے جبکہ دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔

محسن نقوی نے کہا کہ علمائے کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور آج پاکستان ایک بار پھر آپ سے اتحاد و اتفاق کا تقاضا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں علمائے کرام کو بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔

ملاقات میں پاکستان بھر کے اہل تشیع کے جید علمائے کرام نے حکومت پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ دشمن کی سازش کو اتفاق اور اتحاد کی قوت سے ناکام بنایا جائے گا۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی پر تمام علمائے کرام کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔

 
