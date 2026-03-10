پشاور میں دوسرا رنگ روڈ منصوبہ، لاگت 60 ارب روپے تک متوقع

پشاور:
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں دوسرا رنگ روڈ منصوبہ زیر غور ہے، جس پر 60 ارب روپے تک کی لاگت متوقع ہے۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت پشاور کے جنوبی حصے کے لیے آؤٹر رنگ روڈ منصوبے سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔
اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ پشاور کے جنوبی حصے کے لیے مجوزہ دوسرا رنگ روڈ تقریباً 31 کلومیٹر طویل ہوگا اور یہ شہر کے جنوبی علاقوں کو کور کرے گا۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ پشاور میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔
بریفنگ کے مطابق منصوبے کو تقریباً 3 سال کے عرصے میں مکمل کرنے کی تجویز زیر غور ہے جبکہ آؤٹر رنگ روڈ منصوبے کی ابتدائی تخمینہ لاگت تقریباً 50 سے 60 ارب روپے متوقع ہے۔
اس موقع پر وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبے میں موزوں انٹرچینجز شامل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ منصوبے کی منصوبہ بندی مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر کی جائے۔
انہوں نے این ایچ اے سے رابطہ کر کے پشاور بس ٹرمینل پر انٹرچینج کے حصول کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی۔
وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ بس ٹرمینل انٹرچینج کے قیام سے ٹریفک کو شہر میں داخل ہوئے بغیر براہ راست سہولت میسر آئے گی۔ اجلاس میں یہ ہدایت بھی کی گئی کہ نئے رنگ روڈ پر بی آر ٹی ٹریک شامل کرنے کے امکان کا بھی جائزہ لیا جائے۔