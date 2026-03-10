بدقسمتی سے اِس حکومت میں بلدیاتی انتخابات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر

اسلام آباد اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے، اب مزید تاخیر نہیں ہوگی، سکندر سلطان راجہ

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

چیف الیکشن کمشنر نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ بدقسمتی سے اس حکومت میں بلدیاتی حکومت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی جس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔ 5 رکنی کمیشن کی سماعت میں وزیر داخلہ محسن نقوی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے، تاہم سیکریٹری داخلہ نے الیکشن کمیشن میں شرکت کی۔

چیف الیکشن کمشنر نے وزیر داخلہ کی غیر حاضری کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں آج کی سماعت سے استثنا دے دیا۔

سماعت کے دوران الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ ڈرافٹ میں یونین کونسل کے نام شامل کرنا سیکریٹری داخلہ کا اختیار نہیں ، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔

حکام کے مطابق یونین کونسل کا نوٹی فکیشن درست نہیں ۔ ٹاؤن اور نمبر یونین کونسل کی معلومات حاصل کی جانی تھیں جبکہ یو سی کے نام طلب نہیں کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکریٹری داخلہ نے یونین کونسل کی تعداد 125 سے بڑھا کر 130 کر دی اور وارڈ کی تفصیل دی جو درکار نہیں تھی۔

سیکریٹری داخلہ نے توہین کے نوٹس پر معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کابینہ کے سامنے ڈرافٹ نوٹی فکیشن منظوری کے لیے پیش کیا جا چکا ہے اور وزارت قانون کی جانب سے جواب موصول ہو چکا ہے۔

چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ فروری 2021 سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ اس دوران مختلف حکومتوں نے مقامی حکومت کے حوالے سے مثبت رسپانس دیا، لیکن موجودہ حکومت میں الیکشن کمیشن اور بلدیاتی حکومت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس پر توہین کا نوٹس جاری کرنا پڑا۔

چیف الیکشن کمشنر نے سیکریٹری داخلہ کی موجودگی پر نوٹس واپس لے لیا اور اعلان کیا کہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن اور آئی سی ٹی کے اہلکاروں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جس کی سربراہی چیف کمشنر یا ڈی سی کریں گے تاکہ معاملات درست سمت میں چل سکیں۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں گے ، اب مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید کارروائی کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |
تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

 Mar 10, 2026 09:03 AM |

متعلقہ

Express News

ہفتے میں 3 دن دفاتر کی چھٹی، ورک فرام ہوم کا نوٹی فکیشن جاری، نجی اداروں کو بھی عملدرآمد کی ہدایت

Express News

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار

Express News

سرکاری و نجی اداروں میں 50 فیصد ملازمین کو ورک فرام ہوم، ہفتے میں چار دن کام ہوگا، وزیراعظم

Express News

پیٹرولیم بحران: پنجاب میں سرکاری دفاتر کیلئے ورک فراہم ہوم، تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھنے کا حکم

Express News

11 مارچ کو تمام اسکول بند رہیں گے، حکومت کا اعلان

Express News

بحری تجارت کو خطرات: پاک بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو