روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں ایران سے جاری جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
روسی ایوانِ صدر کریملن کے خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف کے مطابق اس گفتگو کے دوران صدر پیوٹن نے ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کیں۔
رپورٹ کے مطابق ٹیلیفونک بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے یوکرین کے تنازع، وینزویلا کی صورتحال اور عالمی تیل مارکیٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اس سے قبل صدر پیوٹن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکا اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ نے عالمی توانائی بحران کو جنم دیا ہے۔
دریں اثنا روسی صدر نے حال ہی میں ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارک باد کا پیغام بھیجا۔
اپنے پیغام میں پیوٹن نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایران کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے اور انہیں امید ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کے مشن کو وقار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور مشکل حالات میں ایرانی قوم کو متحد رکھیں گے۔