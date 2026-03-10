خیبرپختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے شدید بارشوں کے باعث فلیش فلڈ کا خطرہ

پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اضلاع میں حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کردی

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup
پشاور:

خیبرپختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے شدید بارشوں کے باعث فلیش فلڈ کا خطرہ ہے۔

پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبرپختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے جمعرات تک مسلسل بارش متوقع ہے جس کے نتیجے میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور فلیش فلڈ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔

پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے سبب گلیشیائی جھیلوں میں پانی کے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے جس سے اچانک سیلاب آنے کا خدشہ موجود ہے۔

پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اضلاع میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ ممکنہ نقصان اور انسانی جانوں کے خطرات کم سے کم کیے جا سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |
تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

 Mar 10, 2026 09:03 AM |

متعلقہ

Express News

ہفتے میں 3 دن دفاتر کی چھٹی، ورک فرام ہوم کا نوٹی فکیشن جاری، نجی اداروں کو بھی عملدرآمد کی ہدایت

Express News

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار

Express News

سرکاری و نجی اداروں میں 50 فیصد ملازمین کو ورک فرام ہوم، ہفتے میں چار دن کام ہوگا، وزیراعظم

Express News

پیٹرولیم بحران: پنجاب میں سرکاری دفاتر کیلئے ورک فراہم ہوم، تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھنے کا حکم

Express News

11 مارچ کو تمام اسکول بند رہیں گے، حکومت کا اعلان

Express News

بحری تجارت کو خطرات: پاک بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو