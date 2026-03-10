ایران میں امریکی منصوبہ ناکام، ٹرمپ کا وینزویلا ماڈل کام نہ آیا

ٹرمپ نے وینزویلا میں نائب صدر ڈیلسی روڈریگِز کو نیا رہنما بنانے کے تجربے کو ایران میں بھی آزمانے کی کوشش کی

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup

برطانوی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں فوجی حکمت عملی کا وینزویلا ماڈل ناکام ہوگیا ہے۔

اخبار نے بتایا کہ ٹرمپ نے وینزویلا میں نائب صدر ڈیلسی روڈریگِز کو نیا رہنما بنانے کے تجربے کو ایران میں بھی آزمانے کی کوشش کی، تاکہ وہاں امریکی پسندیدہ قیادت قائم کی جا سکے۔

تاہم، ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے انتخاب نے ٹرمپ کی خواہش کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے مذہبی اور عسکری ادارے اب بھی اقتدار پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں اور امریکی مداخلت کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں۔

اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کی قیادت کی خواہش وائٹ ہاؤس نے نظرانداز کردی ہے، اور ایران میں کسی عملی شخص کے ذریعے امریکی پسندیدہ قیادت قائم کرنا ممکن نہیں۔

رپورٹ میں ایران جنگ کے فوری اقتصادی اثرات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں عالمی تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شامل ہیں، جو وائٹ ہاؤس پر داخلی سیاسی دباؤ بڑھا رہی ہیں۔

اخبار کے مطابق اسرائیل نوجوان مجتبیٰ خامنہ ای کو ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے، جبکہ ایران کی موجودہ قیادت مضبوطی سے اقتدار میں موجود ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

 Mar 10, 2026 03:05 PM |
نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

حزب اللہ کا اسرائیل میں فوجی ہیڈکوارٹر پر بڑا میزائل حملہ؛ 16 افراد زخمی

Express News

ایران جنگ؛ متحدہ عرب امارات کا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ مسلح افواج کے دو اہلکار جاں بحق

Express News

ایران کا اسرائیل پر کلسٹر میزائل حملہ؛ ایک یہودی ہلاک اور 4 شدید زخمی

Express News

خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت؛ سب سے زیادہ نقصان خود ایران کو ہوگا؛ سعودیہ

Express News

فرانس کا تجارتی جہازوں کی حفاظت کیلیے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی اسکواڈ بھیجنے کا اعلان

Express News

ایران کا تیل کمپنی پر حملہ؛ بحرین نے بھی تیل کی فراہمی منقطع کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو