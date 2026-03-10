ایران میں امریکی منصوبہ ناکام، ٹرمپ کا وینزویلا ماڈل کام نہ آیا

برطانوی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں فوجی حکمت عملی کا وینزویلا ماڈل ناکام ہوگیا ہے۔
اخبار نے بتایا کہ ٹرمپ نے وینزویلا میں نائب صدر ڈیلسی روڈریگِز کو نیا رہنما بنانے کے تجربے کو ایران میں بھی آزمانے کی کوشش کی، تاکہ وہاں امریکی پسندیدہ قیادت قائم کی جا سکے۔
تاہم، ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے انتخاب نے ٹرمپ کی خواہش کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے مذہبی اور عسکری ادارے اب بھی اقتدار پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں اور امریکی مداخلت کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں۔
اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کی قیادت کی خواہش وائٹ ہاؤس نے نظرانداز کردی ہے، اور ایران میں کسی عملی شخص کے ذریعے امریکی پسندیدہ قیادت قائم کرنا ممکن نہیں۔
رپورٹ میں ایران جنگ کے فوری اقتصادی اثرات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں عالمی تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شامل ہیں، جو وائٹ ہاؤس پر داخلی سیاسی دباؤ بڑھا رہی ہیں۔
اخبار کے مطابق اسرائیل نوجوان مجتبیٰ خامنہ ای کو ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے، جبکہ ایران کی موجودہ قیادت مضبوطی سے اقتدار میں موجود ہے۔