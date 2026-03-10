امریکی نقصانات کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیٹلائٹ تصاویر پر فوری پابندی

کمپنی کے مطابق امریکی فوج اور عسکری انٹیلی جنس اداروں کو فوری رسائی بدستور حاصل رہے گی

ویب ڈیسک March 10, 2026
دبئی: سیٹلائٹ کمپنی نے مشرق وسطیٰ کی تصاویر فوری جاری کرنے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔

یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب حال ہی میں ایران کے حملوں میں ہونے والے امریکی نقصانات کی تصاویر منظر عام پر آئیں۔

اردن، عرب امارات اور سعودی عرب میں امریکی میزائل دفاعی ریڈار تھاڈ کو نشانہ بنانے والی تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں، جس کے بعد کمپنی نے فوری تصاویر جاری کرنے پر پابندی لگائی۔

Express News

کیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہلاک ہو گئے؟ ایرانی میڈیا کا بڑا دعویٰ سامنے آگیا

Express News

ایران جنگ کے صرف دو دنوں میں امریکا نے 5.6 ارب ڈالر کے ہتھیار استعمال کر ڈالے، واشنگٹن پوسٹ

Express News

امریکی و اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی، ایران

سیٹلائٹ کمپنی نے بتایا کہ اب خلیجی ممالک، عراق اور جنگی علاقوں کی نئی تصاویر 96 گھنٹے تاخیر کے بعد جاری کی جائیں گی۔

کمپنی کے مطابق امریکی فوج اور عسکری/انٹیلی جنس اداروں کو فوری رسائی بدستور حاصل رہے گی، جبکہ ایران کی تصاویر اب بھی فوری دستیاب رہیں گی۔

کمپنی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اور انٹیلی جنس اداروں کے ساتھ بڑے معاہدے موجود ہیں، اور اسی وجہ سے مخصوص صارفین کو فوری معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی۔
