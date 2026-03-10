پی ایس ایل 11 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا

ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں دو نئی ٹیمیں شامل کرنے کے بعد پہلی بار آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گی

زبیر نذیر خان March 10, 2026
facebook whatsup

ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا جس کے مطابق  26 مارچ سے 3 مئی تک 44 میچز کھیلے جائیں گے۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں دو نئی ٹیمیں شامل کرنے کے بعد پہلی بار آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گی، حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی لیگ میں شامل ہونے والی نئی فرنچائزز ہیں۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے میچز چھ شہروں میں کھیلے جائیں گے، فیصل آباد اور پشاور پہلی بار پی ایس ایل میچز کی میزبانی کریں گے جبکہ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل 11 کا مجوزہ شیڈول سامنے آ گیا، اعلان اگلے ہفتے متوقع

Express News

پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب اور افتتاحی میچ کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

ملتان سلطانز کی پی ایس ایل میں واپسی پر علی ترین کا ردعمل سامنے آگیا

ہر ٹیم لیگ مرحلے میں دس میچز کھیلے گی، پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 11 میچز کھیلے جائیں گے، ایک کوالیفائر بھی شامل ہے۔قذافی سٹیڈیم لاہور میں پی ایس ایل 11 کے 15 میچز شیڈول ہیں۔

فیصل آباد میں پہلی بار پی ایس ایل کے سات میچز کھیلے جائیں گے جبکہ پشاور کا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پہلی بار ایچ بی ایل پی ایس ایل کی میزبانی کرےگا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں چار میچز شیڈول ہیں۔

نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے چھ میچز شیڈول ہیں جبکہ 12 ڈبل ہیڈرز کھیلے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

 Mar 10, 2026 03:05 PM |
نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا نے سابق پاکستانی کوچ کی خدمات حاصل کرلیں

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ یو اے ای میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان سیریز ملتوی

Express News

ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھارتی کرکٹرز کی گرل فرینڈز بھی میدان میں اتر آئیں

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ:بہاولپور کیخلاف بارش سے متاثرہ میچ میں کراچی وائٹس 12 رنز سے کامیاب

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

بھارت محلے کے امیر بچے کی طرح کھیلتا ہے، شعیب اختر کا طنز؛ نئی بحث چھڑ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو