وفاقی محتسب کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات

اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ادارہ جاتی تعاون، شفافیت اور احتساب کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup

سپریم کورٹ میں وفاقی محتسب نوید کامران بلوچ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی جس میں انصاف کی فراہمی اور عوامی مسائل کے حل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ادارہ جاتی تعاون، شفافیت اور احتساب کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بدانتظامی کے خلاف شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں وفاقی محتسب کا اہم کردار ہے۔

اعلامیے کے مطابق ملاقات میں انصاف تک رسائی بہتر بنانے اور اداروں کے درمیان رابطوں کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ عوامی شکایات کے مؤثر ازالے کے نظام کو مزید فعال بنانے پر بھی زور دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

 Mar 10, 2026 03:05 PM |
نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

ہفتے میں 3 دن دفاتر کی چھٹی، ورک فرام ہوم کا نوٹی فکیشن جاری، نجی اداروں کو بھی عملدرآمد کی ہدایت

Express News

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار

Express News

سرکاری و نجی اداروں میں 50 فیصد ملازمین کو ورک فرام ہوم، ہفتے میں چار دن کام ہوگا، وزیراعظم

Express News

پیٹرولیم بحران: پنجاب میں سرکاری دفاتر کیلئے ورک فراہم ہوم، تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھنے کا حکم

Express News

11 مارچ کو تمام اسکول بند رہیں گے، حکومت کا اعلان

Express News

بحری تجارت کو خطرات: پاک بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو