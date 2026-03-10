ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، بھارتی فاسٹ بولر پر بھاری جرمانہ

بولر کو ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.9 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا

ویب ڈیسک March 10, 2026
بھارت کے فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ پر آئی سی سی ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر میچ فیس کا 15 فی صد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

اتوار کے روز نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل بھارتی فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ نے مخلاف ٹیم کے کھلاڑی کی جانب خطرناک انداز میں گیند پھینکی تھی جس کی وجہ سے ان کو ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.9 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔

یہ واقعہ نیوزی لینڈ کے ہدف کے تعاقب میں 11 ویں اوور کے دوران پیش آیا۔ ارشدیپ سنگھ نے گیند کرانے کے بعد فالو تھرو میں گیند روکی اور اسٹمپس پر مارنے کی کوشش کی جو ڈیرل مچل کے پیڈز پر لگی۔

تھرو کے بعد ارشدیپ بغیر مافی مانگے اپنے مارک پر واپس چلے گئے۔ بعد ازاں امپائر رچرڈ اِلنگورتھ نے ارشدیپ سنگھ سے گفتگو کی جس کے بعد ارشدیپ سنگھ نے ڈیرل مچل سے اوور کے بعد معافی مانگ لی۔
