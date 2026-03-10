بھارت کے فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ پر آئی سی سی ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر میچ فیس کا 15 فی صد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔
اتوار کے روز نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل بھارتی فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ نے مخلاف ٹیم کے کھلاڑی کی جانب خطرناک انداز میں گیند پھینکی تھی جس کی وجہ سے ان کو ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.9 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔
یہ واقعہ نیوزی لینڈ کے ہدف کے تعاقب میں 11 ویں اوور کے دوران پیش آیا۔ ارشدیپ سنگھ نے گیند کرانے کے بعد فالو تھرو میں گیند روکی اور اسٹمپس پر مارنے کی کوشش کی جو ڈیرل مچل کے پیڈز پر لگی۔
تھرو کے بعد ارشدیپ بغیر مافی مانگے اپنے مارک پر واپس چلے گئے۔ بعد ازاں امپائر رچرڈ اِلنگورتھ نے ارشدیپ سنگھ سے گفتگو کی جس کے بعد ارشدیپ سنگھ نے ڈیرل مچل سے اوور کے بعد معافی مانگ لی۔