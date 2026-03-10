اسحاق ڈار کی چینی وزیرخارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسحاق ڈار اور وانگ یی نے دوطرفہ تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: دفترخارجہ

نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار اور چین کے وزیرخارجہ وانگ یی نےٹیلی فونک رابطے میں علاقائی صورت حال اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دو طرفہ مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا۔

وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیرخارجہ وانگ یی سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور دونوں رہنماؤں نے ابھرتی ہوئی علاقائی صورت حال اور وسیع تر عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔

اس موقع پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا جبکہ وانگ یی نے کشیدگی میں کمی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہا۔

دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بات چیت اور سفارت کاری آگے بڑھانے پر زور دیا اور پاک-چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی پائیدار طاقت کا بھی اعادہ کیا۔

اسحاق ڈار اور وانگ یی نے دوطرفہ تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

 Mar 10, 2026 03:05 PM |
نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

ہفتے میں 3 دن دفاتر کی چھٹی، ورک فرام ہوم کا نوٹی فکیشن جاری، نجی اداروں کو بھی عملدرآمد کی ہدایت

Express News

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار

Express News

سرکاری و نجی اداروں میں 50 فیصد ملازمین کو ورک فرام ہوم، ہفتے میں چار دن کام ہوگا، وزیراعظم

Express News

پیٹرولیم بحران: پنجاب میں سرکاری دفاتر کیلئے ورک فراہم ہوم، تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھنے کا حکم

Express News

11 مارچ کو تمام اسکول بند رہیں گے، حکومت کا اعلان

Express News

بحری تجارت کو خطرات: پاک بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو