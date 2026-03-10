عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کا ’’اصل چہرہ‘‘ سامنے آگیا، تنقید کا طوفان

نائلہ راجہ کی بغیر میک اپ اور فلٹر ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے

قومی کرکٹر عماد وسیم اور ان کی دوسری اہلیہ نائلہ راجہ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔

دونوں کی شادی پہلے ہی تنازع کا شکار رہی تھی کیونکہ یہ رشتہ اس وقت سامنے آیا جب عماد وسیم اپنی پہلی شادی میں تھے اور ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔

مبینہ تعلقات کی خبروں کے بعد دونوں نے ابتدا میں ایک دوسرے سے وابستگی کی تردید کی، تاہم بعد ازاں شادی کر لی۔ اس معاملے پر انہیں خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور حالیہ اطلاعات کے مطابق دونوں عماد وسیم کی سابق اہلیہ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں۔

نائلہ راجہ سوشل میڈیا پر ایک انفلوئنسر کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر مداحوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی جلد کے لیزر ٹریٹمنٹ سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ اس طریقۂ علاج کے بارے میں بتاتی نظر آئیں۔

انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مستقبل میں وہ مزید کون سے بیوٹی ٹریٹمنٹس کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔

اس ویڈیو میں نائلہ راجہ بغیر میک اپ کے نظر آئیں اور اپنے چہرے کے علاج کا عمل بھی دکھایا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی ’اصل جلد‘ پر تبصروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ انٹرنیٹ صارفین کی بڑی تعداد نے اس پر مختلف آرا کا اظہار کیا اور کئی افراد نے سخت تبصرے بھی کیے۔

بعض صارفین کا کہنا تھا کہ آج کل قدرتی خوبصورتی دیکھنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ ایک صارف نے عماد وسیم کی سابق اہلیہ ثانیہ اشفاق کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں اور حیرت ہے کہ عماد نے نائلہ راجہ میں کیا دیکھا۔ کچھ افراد نے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ عماد وسیم کو یہی سب دیکھنا تھا۔
