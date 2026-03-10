بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں تین پاکستانی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے، شاہین آفریدی

کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تینوں کھلاڑی شاندار کارکردگی دکھائیں گے

ویب ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup

ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے تصدیق کی ہے کہ بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کی جانب سے تین کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔

ڈھاکا میں پری میچ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے بتایا کہ صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت اور شامل حسین کو قومی ون ڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور یہ کھلاڑی اپنے کیریئر کا پہلا ون ڈے میچ کھیلیں گے۔

کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تینوں کھلاڑی شاندار کارکردگی دکھائیں گے کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ پرفارمنس دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صاحبزادہ فرحان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹاپ اسکورر رہ چکے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

معلوم ہی نہیں آخری اوور کرنا کہاں سے ہے؛ شاہد آفریدی کی شاہین کی کارکردگی پر سخت تنقید

شاہین آفریدی کے مطابق ٹیم سے کسی سینئر کھلاڑی کو ڈراپ نہیں کیا گیا بلکہ دورہ بنگلا دیش میں نوجوان کرکٹرز کو موقع دیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ بڑے ٹورنامنٹس خصوصاً ورلڈ کپ کے لیے مضبوط ٹیم تیار کی جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی مضبوط فاسٹ بولنگ کے لیے جانی جاتی ہے اور کوشش ہوگی کہ فاسٹ بولرز کے ساتھ اسپنرز بھی اہم کردار ادا کریں۔ قومی ٹیم کا ایک اور پریکٹس سیشن ہوگا جس کے بعد پلیئنگ الیون کو حتمی شکل دی جائے گی۔

قومی کپتان کا مزید کہنا تھا کہ ہر ٹیم اپنی ہوم کنڈیشنز میں بہتر کھیلتی ہے اور بنگلا دیش ایک مضبوط حریف ہے، تاہم پاکستان کی ٹیم حالیہ سیریز میں اچھی کارکردگی دکھا چکی ہے اور جیت کے لیے پُرامید ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

 Mar 10, 2026 03:05 PM |
نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا نے سابق پاکستانی کوچ کی خدمات حاصل کرلیں

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ یو اے ای میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان سیریز ملتوی

Express News

ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھارتی کرکٹرز کی گرل فرینڈز بھی میدان میں اتر آئیں

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ:بہاولپور کیخلاف بارش سے متاثرہ میچ میں کراچی وائٹس 12 رنز سے کامیاب

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

بھارت محلے کے امیر بچے کی طرح کھیلتا ہے، شعیب اختر کا طنز؛ نئی بحث چھڑ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو