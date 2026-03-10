پاکستانی اداکارہ ثنا عسکری نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے شوہر اور جنات کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سنایا جس نے مداحوں کو حیران کردیا۔
ثنا عسکری کی شادی فنکار منہاج عسکری سے ہوئی ہے۔ دونوں اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب کیریئر رکھتے ہیں۔ ثنا عسکری اپنی خوش مزاج اور زندہ دل شخصیت کے باعث مختلف مارننگ شوز میں نظر آتی رہتی ہیں اور اکثر اپنی ذاتی زندگی کے دلچسپ تجربات بھی مداحوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔
حال ہی میں وہ معروف اداکار اور میزبان فیصل قریشی کی رمضان ٹرانسمیشن میں بطور مہمان شریک ہوئیں جہاں انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کو ڈراؤنی کہانیاں بنانے اور سنانے کا خاص شوق ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک اسٹوڈیو بھی قائم کر رکھا ہے جہاں وہ خوفناک کہانیوں پر مبنی ویڈیوز تیار کرتے ہیں۔
ثنا عسکری نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ان کا بیٹا بھی اب بڑا ہو رہا ہے اور وہ اکثر اپنے والد کے اس کام میں دلچسپی لیتا ہے۔ کبھی کبھار دونوں مل کر انہیں ڈرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جس سے گھر کا ماحول مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔
اداکارہ نے ایک عجیب واقعہ بھی بیان کیا۔ ان کے مطابق چند ماہ قبل انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر کسی نے انہیں ان کے شوہر کی آواز میں پکارا ہو، حالانکہ اس وقت ان کے شوہر وہاں موجود نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ خوفناک کہانیاں بنانے کا سلسلہ کم کریں۔
ثنا عسکری نے مزاحیہ انداز میں مزید کہا کہ لگتا ہے ان کے شوہر نے گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے جو ’’جنات کے لیے دوستانہ‘‘ ہوگیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر پروگرام میں موجود افراد بھی ہنس پڑے۔