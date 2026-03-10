امریکی خلائی ادارے ناسا کا تقریباً 14 برس قبل خلا میں لانچ کیا گیا سیٹلائٹ جلد ہی زمین پر گرنے والا ہے۔
ایسٹرن ڈے لائٹ ٹائم مطابق وین ایلن پروب اے نامی یہ سیٹلائٹ منگل کی شب 7 بجکر 45 منٹ جو پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کے روز صبح 4 بجکر 45 منٹ پر زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوگا۔
600 کلو وزنی یہ سیٹلائٹ زمین پر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناسا کے مطابق ایسے کسی واقعے کا امکان 0.02 فی صد ہے۔
ناسا کا کہنا تھا کہ زیادہ تر اسپیس کرافٹ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایٹماسفیئر سے گزرتے ہوئے جل جاتے ہیں، لیکن کچھ پرزے باقی رہ جاتے ہیں واپس گھس جاتے ہیں۔
ناسا کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس کے سبب زمین کسی کو خطرے کے امکانات بہت کم ہیں۔