ایپل کا اپنی اسمارٹ واچ کیلئے تھری ڈی پرنٹڈ ایلومینیم کیس متعارف کرانے پر غور

یہ ایپل کی جانب سے ایڈیٹو مینوفیکچرنگ کے عمل کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا

ویب ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup

ٹیکنالوجی کمپنی ایپل مستقبل کی ایپل واچ کے لیے تھری ڈی پرنٹڈ ایلومینیم کیس متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے۔

اگر یہ منصوبہ حقیقت بن جاتا ہے تو یہ ایپل کی جانب سے ایڈیٹو مینوفیکچرنگ کے عمل کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔ کمپنی نے اس ٹیکنالوجی کا ابتدائی استعمال گزشتہ سال ایپل واچ الٹرا 3 اور سیریز 11 کے ٹائٹینیم ماڈلز میں کیا تھا۔

بلومبرگ کے معروف ٹیک رپورٹر مارک گورمن کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس تبدیلی کے پیچھے بنیادی مقصد مواد کے مؤثر استعمال کو بہتر بنانا ہے۔ روایتی سی این سی مشیننگ میں گھڑی کا کیس دھات کے ٹھوس بلاک کو تراش کر بنایا جاتا ہے جس کے دوران خاصی مقدار میں دھات ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس تھری ڈی پرنٹنگ میں دھات کے باریک پاؤڈر کو تہہ در تہہ جوڑ کر کیس تیار کیا جاتا ہے۔

ایپل کا دعویٰ ہے کہ ٹائٹینیم ماڈلز میں یہ طریقہ تقریباً 50 فیصد کم خام مال استعمال کرتا ہے۔ اگر یہی تکنیک ایلومینیم پر بھی لاگو کر دی گئی (جو ایپل واچ کی فروخت کا بڑا حصہ ہے) تو اس سے نہ صرف پیداواری لاگت کم ہوگی بلکہ ماحول پر پڑنے والا اثر بھی نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |
شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

 Mar 10, 2026 08:49 PM |
عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 10, 2026 07:38 AM |

متعلقہ

Express News

ناسا کا سیٹلائٹ زمین پر کب گِرے گا؟

Express News

فائیو جی اسپیکٹرم 507 ملین ڈالر میں نیلام، اگلے 6 ماہ میں بڑے شہروں میں سروس دستیاب ہوگی

Express News

فاریور کیمیکلز کا شہد کی مکھیوں پر تشویشناک اثر، نئی تحقیق میں انکشاف

Express News

مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، نئی ڈیوائسز نے دھوم مچا دی

Express News

واٹس ایپ کا صارفین کیلئے نئے فیچر پر کام جاری

Express News

سائنس دانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر سے متعلق ہوشرُبا انکشاف!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو