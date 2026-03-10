کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

حادثہ کورنگی کراسنگ کے علاقے الطاف ٹاؤن میں پیش آیا، نازیہ نامی خاتون کی حالت تشویشناک ہے

شاہ میر خان/منور خان March 11, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

کراچی: کورنگی کراسنگ کے علاقے الطاف ٹاؤن کے گھر میں گیس کا دھماکا ہوا جس میں خاتون جھلس کر شدید زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی کراسنگ الطاف ٹاؤن میں گھر کے اندر گیس دھماکے میں خاتون جھلس کر شدید زخمی ہوئی جسے تشویشناک حالت میں سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کیا گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق خاتون کی شناخت 30 سالہ نازیہ زوجہ گلریز کے نام سے ہوئی۔

ایس ایچ او زمان ٹاؤن ایاز خان نے بتایا کہ واقعہ الطاف ٹاؤن گلی نمبر17 مکان نمبر 818 پیش آیا ہے، ابتدائی معلومات کے مطابق جھلس کر زخمی ہونے والی نازیہ افطار کرنے اپنے سسرال گئی تھی اور جب وہ واپس اپنے گھر آئی تو گیس کھلی ہوئی تھی اور اس نے جیسے ہی ماچس جلائی تو دھماکا ہوگیا۔

دھماکے کے نتیجے میں بھڑکنے والے شعلے سے وہ جھلس کر شدید زخمی ہوگئی، خاتون کو اس کا دیور طبی امداد کے لیے سول اسپتال برنس وارڈ لیکر گیا تھا جبکہ خاتون کا شوہر  دبئی میں ملازمت کرتا ہے۔

ڈاکٹرز کے مطابق گیس دھماکے میں جھلسنے والی خاتون کی حالت تشویشناک ہے اور وہ 50 فیصد تک جھلس گئی ہے جسکی جان بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
