ایران نے آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانا شروع کر دی، امریکی میڈیا، ٹرمپ کی سنگین نتائج کی دھمکی

پاسداران انقلاب کے پاس دھماکا خیز کشتیوں اور ساحلی میزائل بیٹریوں کی صلاحیت بھی موجود ہے، رپورٹ

ویب ڈیسک March 10, 2026
امریکی ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر ایرانی فورسز نے درجنوں بارودی سرنگیں سمندر میں نصب کی ہیں جبکہ ایران کے پاس چھوٹی کشتیوں اور مائن لیئرز کے ذریعے بڑی تعداد میں سرنگیں بچھانے کی صلاحیت موجود ہے۔

امریکی نیوز چینل کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے پاس ایسی کشتیوں کی بڑی تعداد ہے جو سمندر میں سیکڑوں بارودی سرنگیں بچھا سکتی ہیں۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے پاس دھماکا خیز کشتیوں اور ساحلی میزائل بیٹریوں کی صلاحیت بھی موجود ہے جس سے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو شدید خطرات لاحق ہوسکتے ہیں۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے سے متعلق کوئی حتمی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔

تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے واقعی سرنگیں بچھائی ہیں تو امریکا انہیں فوری طور پر ہٹا دے گا۔

صدر ٹرمپ نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر ایران نے بارودی سرنگیں نصب کی ہیں اور انہیں نہیں ہٹایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں ایران کو ایسی سطح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر ایران نے سرنگیں بچھانے کے بعد انہیں خود ہی ہٹا دیا تو یہ کشیدگی کم کرنے کی سمت میں ایک بڑا اور درست قدم ہوگا۔
