ایران جنگ میں امریکا کے 150 فوجی زخمی ہونے کا انکشاف

اس سے قبل پینٹاگون نے صرف 8 امریکی اہلکاروں کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی

ویب ڈیسک March 10, 2026
ایران کے ساتھ جاری 10 روزہ جنگ کے دوران تقریباً 150 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔

خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس حوالے سے دو باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ جنگ کے دوران امریکی فوج کو قابلِ ذکر جانی نقصان پہنچا ہے۔

رپورٹ کے مطابق اس سے قبل پینٹاگون نے صرف 8 امریکی اہلکاروں کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ 

تاہم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکی محکمہ دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 140 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔

Express News

ہمیں ختم کرنے کی خواہش میں کہیں آپ ہی ختم نہ ہوجائیں؛ ایران کی ٹرمپ کو دھمکی

پینٹاگون کے چیف ترجمان شان پارنیل کے مطابق آپریشن ایپک فیوری کے آغاز سے لے کر اب تک مسلسل حملوں کے دوران 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے علاوہ امریکی سروس ممبرز بھی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 108 اہلکار علاج کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ شدید زخمی ہونے والے 8 فوجیوں کو اعلیٰ ترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ زیادہ تر زخمیوں کی حالت معمولی نوعیت کی ہے۔

خبر رساں ایجنسی کے مطابق زخمیوں کی نوعیت کے بارے میں مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، تاہم دھماکوں کے باعث دماغی چوٹیں  ایسے حملوں میں عام ہوتی ہیں۔
