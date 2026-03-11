فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے ٹی وی پروگرام میں ڈاکٹر نبیہا علی خان کی ازدواجی زندگی سے متعلق نامناسب گفتگو کی تھی

ویب ڈیسک March 11, 2026
پاکستانی مارننگ شو میزبان فضا علی اور ڈیجیٹل انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہا کے درمیان پیدا ہونے والا تنازع ایک بار پھر سوشل میڈیا پر زیرِ بحث آ گیا ہے۔ اس بار ڈاکٹر نبیہا علی خان کے شوہر نے فضا علی کے حوالے سے سخت بیان دیا ہے۔

رمضان کے ابتدائی دنوں میں اس معاملے نے اس وقت شہ سرخیاں بنائیں جب فضا علی نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر نبیہا علی خان کی ازدواجی زندگی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے علیحدگی کا ذکر کیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر نبیہا علی خان نے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات حل کر لیے اور دونوں دوبارہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔

اس دوران متعدد سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ فضا علی نے ڈاکٹر نبیہا علی خان کے شوہر اور ان کے خاندان کا ذکر کرکے معاملے کو مزید بڑھا دیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ رمضان ٹرانسمیشن کی ریٹنگز بڑھانے کے لیے کیا گیا۔

اب ڈاکٹر نبیہا علی خان کے شوہر حارث کھوکھر نے ایک حالیہ ٹک ٹاک انٹرویو میں فضا علی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان کے دوران فضا علی نے گویا ’’شیطان کی جانشین‘‘ کا کردار سنبھال لیا ہے۔

حارث کھوکھر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب میاں بیوی کے نجی معاملات کو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا پر لایا جاتا ہے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق اکثر طلاق یا ازدواجی تنازعات اسی وقت شدت اختیار کرتے ہیں جب انہیں عوامی بحث کا موضوع بنا دیا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے اختلافات اکثر صرف دو افراد کی انا کا مسئلہ ہوتے ہیں جنہیں باہمی گفتگو سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب خاندان اور سوشل میڈیا اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو معاملات سلجھانے کے بجائے مزید الجھ جاتے ہیں۔

حارث کھوکھر کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے بہتر ہے کہ میاں بیوی اپنے مسائل خود ہی حل کریں اور کسی تیسرے فریق کو اس میں شامل نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب فضا علی نے ٹی وی پر ان کا نام لے کر بات کی تو انہوں نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا۔
