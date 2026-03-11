امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب مائنز بچھانے والی 16 ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔
سینٹکام کے مطابق یہ کشتیاں خلیجی پانیوں میں مائنز بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں جس کے بعد امریکی بحریہ نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا۔
اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں کہا تھا کہ امریکی فورسز نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مائنز بچھانے والی 10 کشتیوں اور جہازوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔
آبنائے ہرمز کو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ سمجھا جاتا ہے اور اس علاقے میں کسی بھی قسم کی عسکری کشیدگی عالمی منڈیوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔