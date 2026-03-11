افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

ویب ڈیسک March 11, 2026
پاکستان شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار افضل خان نے حال ہی میں ایک پروگرام میں دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کردیا۔

افضل خان نے دلچسپ انداز میں بات کرتے ہوئے اپنی رخصتی کے وقت کے جذبات بھی بیان کیے ہیں۔ اداکار نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ اپنے بارے میں یہ افواہ پھیلانا چاہیں گے کہ انہوں نے دوسری شادی کرلی ہے۔

افضل خان، جنہیں شوبز انڈسٹری میں جان ریمبو کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ماضی میں اپنی منفرد اداکاری کے باعث بے حد مقبول رہے۔ انہیں راتوں رات شہرت سرکاری ٹی وی کے مشہور ڈرامے ’’گیسٹ ہاؤس‘‘ سے ملی جس میں ان کے کردار نے ناظرین کے دل جیت لیے تھے۔

حال ہی میں وہ رمضان اسپیشل شو میں بطور مہمان شریک ہوئے جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے دلچسپ پہلوؤں پر گفتگو کی۔ پروگرام کے دوران انہوں نے اپنی رخصتی کے وقت پیش آنے والے جذباتی لمحے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس موقع پر واقعی رو پڑے تھے۔

اداکار کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ انہیں اپنی زندگی کے سفر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے مطابق کئی لوگوں نے بعد میں کہا کہ وہ اس موقع پر بالکل امیتابھ بچن جیسے لگ رہے تھے، لیکن درحقیقت وہ اپنی زندگی کی جدوجہد کو یاد کرکے جذباتی ہو گئے تھے۔

افضل نے بتایا کہ شادی سے پہلے گھر بنانے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے رہے اور یہی جدوجہد اس لمحے میں انہیں یاد آ گئی تھی۔

پروگرام کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے بارے میں کون سی افواہ پھیلانا چاہیں گے تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا کہ وہ یہ خبر پھیلانا چاہیں گے کہ انہوں نے دوسری شادی کرلی ہے۔

جان ریمبو کا کہنا تھا کہ اسلام میں دوسری شادی کی اجازت موجود ہے، لیکن فی الحال ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مزید کہا کہ دوسری شادی کی افواہ پھیلا کر لوگوں کا ردِعمل ضرور دیکھا جا سکتا ہے، تاہم کیمرے بند کر دیے جائیں اور کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ انہوں نے واقعی دوبارہ شادی کر لی ہے۔
ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

