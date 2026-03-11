افغانستان کیلئے امریکہ کا سفری انتباہ، طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار

بھارت کی سرپرستی میں افغانستان سے پنپتی دہشتگردی خطے اورعالمی امن کیلئے سنگین چیلنج بن چکی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا، امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری نے بھی امریکی وزیر خارجہ کے مؤقف کی تائید کرتے ہوئے سفری انتباہ جاری کر دیا ہے۔
امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری مورا نامدار کے مطابق افغانستان میں امریکی شہریوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں، افغانستان کیلئے امریکہ کی سب سے بلند درجہ کی ٹریول ایڈوائزری لیول 4 یعنی ہرگز سفر نہ کریں پر برقرار ہے۔
مورا نامدار نے کہا کہ طالبان کی جانب سے بلندوبانگ دعوؤں کے برعکس افغانستان محفوظ نہیں، امریکی شہری کسی بھی صورت افغانستان کے کسی بھی حصے کا سفر نہ کریں، افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔
عالمی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر طالبان رجیم کی ہزیمت، پاکستان کے موقف کی واضح تائید ہے کہ طالبان رجیم دہشتگردوں کی سرپرستی میں ملوث ہیں، اقوام متحدہ میں افغان مندوب نصیراحمد فائق بھی افغانستان میں دہشتگردوں کی موجودگی کا اعتراف کرچکے ہیں۔
عالمی ٹریول ایڈوائزریز کے باوجود افغانستان میں بھارتی سرگرمیاں بھارت اورطالبان رجیم گٹھ جوڑ کاواضح ثبوت ہیں۔