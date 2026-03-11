افغانستان کیلئے امریکہ کا سفری انتباہ، طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار

امریکی شہری کسی بھی صورت افغانستان کے کسی بھی حصے کا سفر نہ کریں، مورا نامدار

ویب ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بھارت کی سرپرستی میں افغانستان سے پنپتی دہشتگردی خطے اورعالمی امن کیلئے سنگین چیلنج بن چکی ہے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا، امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری نے بھی امریکی وزیر خارجہ کے مؤقف کی تائید کرتے ہوئے سفری انتباہ جاری کر دیا ہے۔

امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری مورا نامدار کے مطابق افغانستان میں امریکی شہریوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں، افغانستان کیلئے امریکہ کی سب سے بلند درجہ کی ٹریول ایڈوائزری لیول 4 یعنی ہرگز سفر نہ کریں پر برقرار ہے۔

مورا نامدار نے کہا کہ طالبان کی جانب سے بلندوبانگ  دعوؤں کے برعکس افغانستان محفوظ نہیں، امریکی شہری کسی بھی صورت افغانستان کے کسی بھی حصے کا سفر نہ کریں، افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔

عالمی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر طالبان رجیم کی ہزیمت، پاکستان کے موقف کی واضح تائید ہے کہ طالبان رجیم دہشتگردوں کی سرپرستی میں ملوث ہیں، اقوام متحدہ میں افغان مندوب نصیراحمد فائق بھی افغانستان میں دہشتگردوں کی موجودگی کا اعتراف کرچکے ہیں۔

عالمی ٹریول ایڈوائزریز کے باوجود افغانستان میں بھارتی سرگرمیاں بھارت اورطالبان رجیم گٹھ جوڑ کاواضح ثبوت ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ؛ ہائی الرٹ

Express News

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی؛ ٹرمپ کا اہم اعلان بھی سامنے آگیا

Express News

طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشتگردی خطے کیلیے سنگین خطرہ ہے؛ چین  

Express News

فرانس نے لبنان میں کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

ہمیں ختم کرنے کی خواہش میں کہیں آپ ہی ختم نہ ہوجائیں؛ ایران کی ٹرمپ کو دھمکی

Express News

آج ایران پر حملوں کا سب سے شدید دن ہوگا؛ امریکا کی نئے سپریم لیڈر کو دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو